Вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье может не попасть в заявку сборной Франции на чемпионат мира 2026 года, сообщает L'Equipe.

Люка Шевалье globallookpress.com

По информации издания, 24-летний голкипер утратил статус безоговорочного первого номера парижского клуба, а его игровая практика заметно сократилась. С начала февраля место в основе стабильно занимает россиянин Матвей Сафонов.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике 21 февраля вновь доверил место в воротах Сафонову в матче Лиги 1 против «Метца», оставив Шевалье в запасе. Эта ситуация вызывает обеспокоенность в штабе национальной команды Франции.

В текущем сезоне-2025/26 Шевалье провел 26 матчей за «ПСЖ», пропустив 28 мячей. За сборную Франции на его счету один матч.