Хаабека «Брайтона» Джеймс Милнер поделился эмоциями после того, как установил рекорд по числу проведенных матчей в английской Премьер-лиге.

Джеймс Милнер globallookpress.com

«Что подпитывало мою карьеру? Это стремление и жажда успеха. Ты хочешь быть лучшим каждый день, будь то игра или тренировка. Меня окружают молодые ребята — я хочу внести свой вклад в их карьеру, подтолкнуть их и помочь им как можно быстрее достичь наивысшего уровня.

Именно для этого я здесь. Надеюсь, в последних нескольких играх я доказал, что всё ещё могу приносить пользу на поле. Я рад быть частью этого — в нашей раздевалке невероятные люди. Кто знает, сколько ещё я буду играть? В футболе всё быстро меняется. Я буду продолжать двигаться вперёд — посмотрим, к чему это приведёт», — приводит слова Милнера официальный сайт клуба.

В игре 27-го тура АПЛ против «Брентфорда» Милнер сыграл 654-й матч в чемпионате, выйдя в старте «чаек». Сейчас хавбеку 40 лет.