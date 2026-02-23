Хаабека «Брайтона» Джеймс Милнер поделился эмоциями после того, как установил рекорд по числу проведенных матчей в английской Премьер-лиге.

Джеймс Милнер
Джеймс Милнер globallookpress.com

«Что подпитывало мою карьеру?  Это стремление и жажда успеха.  Ты хочешь быть лучшим каждый день, будь то игра или тренировка.  Меня окружают молодые ребята — я хочу внести свой вклад в их карьеру, подтолкнуть их и помочь им как можно быстрее достичь наивысшего уровня.

Именно для этого я здесь.  Надеюсь, в последних нескольких играх я доказал, что всё ещё могу приносить пользу на поле.  Я рад быть частью этого — в нашей раздевалке невероятные люди.  Кто знает, сколько ещё я буду играть?  В футболе всё быстро меняется.  Я буду продолжать двигаться вперёд — посмотрим, к чему это приведёт», — приводит слова Милнера официальный сайт клуба.

В игре 27-го тура АПЛ против «Брентфорда» Милнер сыграл 654-й матч в чемпионате, выйдя в старте «чаек».  Сейчас хавбеку 40 лет.