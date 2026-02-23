Полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик получил серьёзную травму в матче 26-го тура чемпионата Италии против «Пармы», завершившемся поражением хозяев со счётом 0:1.

На 10-й минуте встречи англичанин столкнулся с вратарем соперника Эдоардо Корви и получил сильный удар по голове. Его лицо было покрыто кровью, медики оказали помощь прямо на поле, после чего Лофтус-Чика с фиксацией шеи и головы унесли на носилках и госпитализировали. По информации СМИ, у футболиста сломаны зубы, а врачи проверяют возможность сотрясения мозга и других черепно-мозговых повреждений.

В текущем сезоне-2025/26 Лофтус-Чик провёл за «Милан» 27 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.