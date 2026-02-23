Защитник «Барселоны» Жюль Кунде высказался о победе над «Леванте» (3:0).

Жюль Кунде globallookpress.com

«Заслуженная победа. Нам нужно было изменить динамику. Непростой матч против хорошей команды, но мы заслуженно набрали три очка. Всегда важно забить быстрый гол. Берни открыл счёт, после чего мы контролировали ход игры. Наш спад был обусловлен рядом различных факторов. Конечно, отчасти дело в интенсивности, потерях мяча в опасных зонах. Это футбол, иногда такое случается», — цитирует Кунде Marca.

После этого матча «Барселона» занимает 1-е место в таблице Примеры с 61-м очком в активе. «Леванте» — на 19-й позиции с 18-ю баллами.