«Фиорентина» одержала победу над «Пизой» (1:0) в матче 26-го тура итальянской Серии А.
Единственный гол в этом матче хозяева забили на 13-й минуте благодаря точному удару Мойзе Кина.
Результат матча
ФиорентинаФлоренция1:0ПизаПиза
1:0 Мойзе Кин 13'
Фиорентина: Давид де Хеа, Марин Понграчич, Лука Раньери, Фабьяно Паризи, Шер Ндур, Николо Фаджоли (Джованни Фаббиан 88'), Марко Брешианини, Джек Харрисон, Мойзе Кин (Роберто Пикколи 86'), Манор Соломон (Пьетро Комуццо 78'), Dodo
Пиза: Николас Андраде, Самуэле Ангори, Росен Божинов, Антонио Караччоло, Симоне Канестрелли, Мариус Марин, Идрисса Туре (Хуан Куадрадо 67'), Филип Стоилкович (Михел Эбишер 46'), Сэмюэл Айлинг Джуниор (Хенрик Мейстер 46'), Стефано Морео (Габриэле Пиччинини 76'), Felipe Loyola (Рафиу Дуросинми 46')
Жёлтые карточки: Джованни Фаббиан 90+2', Якопо Фаццини 90+3' — Антонио Караччоло 37', Мариус Марин 62', Хуан Куадрадо 79'
После этого матча «Фиорентина» занимает 16-е место в таблице Серии А с 24 очками в активе. «Пиза» — на 19-й позиции (15).