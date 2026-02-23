После этого матча «Фиорентина» занимает 16-е место в таблице Серии А с 24 очками в активе. «Пиза» — на 19-й позиции (15).

Единственный гол в этом матче хозяева забили на 13-й минуте благодаря точному удару Мойзе Кина .

«Фиорентина» одержала победу над «Пизой» (1:0) в матче 26-го тура итальянской Серии А.

2.13

