Звезда Серии А Пауло Дибала может покинуть итальянский чемпионат.

Пауло Дибала globallookpress.com

Контракт 32-летнего аргентинца с «Ромой» истекает по окончании этого сезона и пока не идет речь о его продлении на тех же условиях. Джаллоросси готовы оставить форварда у себя, но на менее выгодных условиях, что его не очень устраивает.

По данным журналиста Маттео Моретто, Дибала в настоящее время начал переговоры с «Бока Хуниорс» и они продвигаются довольно успешно.

В текущем сезоне аргентинец провел за «Рому» во всех турнирах 22 матча, забил 3 мяча и сделал 4 голевые передачи. Его команда сейчас располагается на 4-й строчке в таблице Серии А.