Нападающий «Арсенала» Виктор Дьёкереш стал одним из главных героев выездного матча 27-го тура АПЛ против «Тоттенхэма», в котором «канониры» победили со счётом 4:1.

Виктор Дьёкереш globallookpress.com

27-летний швед оформил дубль, забив на 47-й минуте и в компенсированное время второго тайма, существенно укрепив преимущество своей команды. Два гола в составе «Арсенала» также на счету Эзе, у хозяев отличился Коло Муани.

В нынешнем сезоне Дьёкереш забил уже 15 мячей и сделал две результативные передачи. С 17 очками по системе «гол+пас» он лидирует по продуктивности в составе «Арсенала», опережая Леандро Троссарда и Габриэла Мартинелли, у которых по 14 очков.