Эксперт Александр Бубнов высказался о том, какие клубы попадут в топ-3 по итогам нынешнего сезона РПЛ.

Александр Бубнов globallookpress.com

Сейчас после 18 туров лидирует «Краснодар», за которым в таблице следуют «Зенит» и «Локомотив».

«Тройка — "Краснодар", "Зенит", ЦСКА. Вот среди них могут быть изменения. В том смысле, что там и "Зенит" может стать чемпионом, и "Краснодар". ЦСКА — вряд ли. На мой взгляд, максимум, чего ЦСКА может добиться, — это второе место», — сказал Бубнов на своём YouTube-канале.

«Краснодар» является действующим чемпионом России по футболу.