Экс-форвард мадридского «Реала», «Кристал Пэлас», лондонского «Арсенала» и «Манчестер Сити» Эммануэль Адебайор выразил мнение, кто в нынешнем сезоне может выиграть чемпионат Англии.
«Я посмотрел расписание следующих матчей как "Арсенала", так и "Манчестер Сити". Думаю, "Сити" выиграет английскую Премьер-лигу», — приводит слова Адебайора The Touchline в социальной сети X.
Сейчас в АПЛ лидирует «Арсенал». Лондонцы опережают идущий вторым «Манчестер Сити» на два очка.
В прошлом сезоне чемпионат Англии выиграл «Ливерпуль» под руководством Арне Слота.