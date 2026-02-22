Полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц получил травму во время разминки перед матчем 27-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест», сообщает Sky Sports. В результате Кертис Джонс вышел на поле в стартовом составе вместо немца, и на данный момент игра идет без голов — 0:0.

Флориан Вирц globallookpress.com

В текущем сезоне Вирц сыграл за «Ливерпуль» 35 матчей во всех турнирах, забив шесть голов и отдав шесть результативных передач.

Сейчас «Ливерпуль» занимает шестое место в АПЛ с 42 очками после 26 игр. «Ноттингем Форест» набрал 27 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице.