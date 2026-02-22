Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов подвел итоги матча 23-го тура Лиги 1 против «Метца», который завершился победой парижан со счетом 3:0. Российский вратарь не пропустил ни одного мяча в этом поединке.

Матвей Сафонов globallookpress.com

«Мы провели матч с Метцем достаточно уверенно. Если не ошибаюсь, у соперника не было ни одного попадания в створ. Это свидетельствует о нашем серьезном отношении к каждой игре, независимо от того, какое место занимает соперник в турнирной таблице», — отметил Сафонов в своем телеграм-канале.

Благодаря этой победе, «ПСЖ» набрал 54 очка и сохранил лидерство в Лиге 1, опережая ближайшего преследователя на пять очков.