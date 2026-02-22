Экс-футболист «Спартака» Федор Кудряшов высказался о шансах полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна раскрыть свой потенциал в Европе.

Арсен Захарян
Арсен Захарян globallookpress.com

«Почему у Арсена не получается в "Реал Сосьедад"?  Насколько я слышал, это обилие травм.  Поэтому он не может постоянно прогрессировать, постоянно играть, постоянно участвовать в тренировочном процессе.

Почему он так часто травмируется?  Я вам это не скажу, потому что есть очень много факторов, которые на это влияют.  Чтобы это утверждать, нужно общаться с Арсеном, знать его быт, тренировки, как он готовится и что делает.  Поэтому об этом только он скажет.

По потенциалу он достоин играть в Европе?  Он хороший футболист.  Думаю, что многие футболисты с российским паспортом, которые играют в РПЛ, достойны выступать в европейских чемпионатах.  В том числе Арсен», — сказал Кудряшов «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Захарян провел за «Реал Сосьедад» 13 матчей в рамках Примеры и не отметился результативными действиями.