Экс-футболист «Спартака» Федор Кудряшов высказался о шансах полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна раскрыть свой потенциал в Европе.

Арсен Захарян globallookpress.com

«Почему у Арсена не получается в "Реал Сосьедад"? Насколько я слышал, это обилие травм. Поэтому он не может постоянно прогрессировать, постоянно играть, постоянно участвовать в тренировочном процессе.

Почему он так часто травмируется? Я вам это не скажу, потому что есть очень много факторов, которые на это влияют. Чтобы это утверждать, нужно общаться с Арсеном, знать его быт, тренировки, как он готовится и что делает. Поэтому об этом только он скажет.

По потенциалу он достоин играть в Европе? Он хороший футболист. Думаю, что многие футболисты с российским паспортом, которые играют в РПЛ, достойны выступать в европейских чемпионатах. В том числе Арсен», — сказал Кудряшов «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Захарян провел за «Реал Сосьедад» 13 матчей в рамках Примеры и не отметился результативными действиями.