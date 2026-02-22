В матче 25-го тура испанской Примеры «Атлетико» переиграл «Эспаньол» со счетом 4:2.

Адемола Лукман globallookpress.com

На дубль Александра Серлота, а также точные удары Джулиано Симеоне и Адемолы Лукмана гости ответили только голами Хофре и Экспосито.

Результат матча Атлетико Мадрид 4:2 Эспаньол Барселона 0:1 Жофре Каррерас 6' 1:1 Александр Сёрлот 21' 2:1 Джулиано Симеоне 49' 3:1 Адемола Лукман 58' 4:1 Александр Сёрлот 72' 4:2 Эдуардо Экспозито 80' Атлетико: Ян Облак, Марк Пубиль, Давид Ганцко, Маттео Руджери, Маркос Льоренте ( Науэль Молина 74' ), Джонни Кардозо, Алекс Баэна ( Коке 61' ), Джулиано Симеоне ( Робен Ле Норман 84' ), Адемола Лукман ( Хулиан Альварес 61' ), Антуан Гризманн ( Тьяго Альмада 74' ), Александр Сёрлот Эспаньол: Марко Дмитрович, Кевин Гарсиа ( Эдуардо Экспозито 70' ), Карлос Ромеро, Леандро Кабрера, Фернандо Калеро, Клеменс Ридель ( Рамон Терратс 57' ), Омар Эль-Хилали, Тайрис Долан ( Роберто Фернандес 70' ), Урко Гонсалес, Поль Лосано ( Сириль Нгонж 70' ), Жофре Каррерас ( Пере Милья 77' ) Жёлтая карточка: Сириль Нгонж 83' (Эспаньол)

Статистика матча 8 Удары в створ 2 6 Удары мимо 3 63 Владение мячом 37 4 Угловые удары 2 0 Офсайды 2 8 Фолы 7

Победа позволила «Атлетико» набрать 48 очков и закрепиться на четвертом месте в турнирной таблице. «Эспаньол» с 35 баллами идет шестым.