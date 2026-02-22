В матче 25-го тура испанской Примеры «Атлетико» переиграл «Эспаньол» со счетом 4:2.
На дубль Александра Серлота, а также точные удары Джулиано Симеоне и Адемолы Лукмана гости ответили только голами Хофре и Экспосито.
Результат матча
АтлетикоМадрид4:2ЭспаньолБарселона
0:1 Жофре Каррерас 6' 1:1 Александр Сёрлот 21' 2:1 Джулиано Симеоне 49' 3:1 Адемола Лукман 58' 4:1 Александр Сёрлот 72' 4:2 Эдуардо Экспозито 80'
Атлетико: Ян Облак, Марк Пубиль, Давид Ганцко, Маттео Руджери, Маркос Льоренте (Науэль Молина 74'), Джонни Кардозо, Алекс Баэна (Коке 61'), Джулиано Симеоне (Робен Ле Норман 84'), Адемола Лукман (Хулиан Альварес 61'), Антуан Гризманн (Тьяго Альмада 74'), Александр Сёрлот
Эспаньол: Марко Дмитрович, Кевин Гарсиа (Эдуардо Экспозито 70'), Карлос Ромеро, Леандро Кабрера, Фернандо Калеро, Клеменс Ридель (Рамон Терратс 57'), Омар Эль-Хилали, Тайрис Долан (Роберто Фернандес 70'), Урко Гонсалес, Поль Лосано (Сириль Нгонж 70'), Жофре Каррерас (Пере Милья 77')
Жёлтая карточка: Сириль Нгонж 83' (Эспаньол)
Победа позволила «Атлетико» набрать 48 очков и закрепиться на четвертом месте в турнирной таблице. «Эспаньол» с 35 баллами идет шестым.