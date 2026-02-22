Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа может покинуть свой пост уже на следующей неделе, сообщает Sport.es.

Альваро Арбелоа globallookpress.com

По информации источника, 43-летний специалист рискует быть отправленным в отставку в среду — после ответного стыкового матча Лиги чемпионов против «Бенфики» в случае неудачного результата. Первая встреча в Лиссабоне завершилась победой «Реала» со счётом 1:0.

Часть игроков начинает «терять веру в происходящее», а руководство клуба не до конца понимает игровой стиль команды при Арбелоа. В частности, вопросы вызывают его кадровые решения, попытки учитывать мнение лидеров раздевалки и замены по ходу матчей.

Дополнительное давление усилилось после поражения от «Осасуны» (1:2) в 25-м туре Ла Лиги.

Арбелоа возглавил «Реал» 12 января после отставки Хаби Алонсо.