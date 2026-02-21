«Тулуза» сыграла вничью с «Парижем» (1:1) в матче 23-го тура французской Лиги 1.
У гостей гол записал на свой счет Маршалл Мунеци на 39-й минуте.
«Тулуза» смогла сравнять счет на 87-й минуте благодаря точному удару Хулиана Виньоло.
Результат матча
ТулузаФранция. Лига 11:1ПарижПариж
0:1 Маршал Манетси 39' 1:1 Хулиан Виньоло 87'
Тулуза: Гийом Рест, Джибриль Сидибе, Чарли Крессвел, Расмус Николайсен, Уоррен Каманзи (Хулиан Виньоло 61'), Кристиан Кассерес, Папе Диоп (Марио Сауэр 85'), Янн Гбоу, Сантьяго Идальго, Эмерсонн да Силва (Джейсен Расселл-Роу 64'), Dayann Methalie
Париж: Кевин Трапп, Ноа Санги, Отавио, Мустафа Мбов, Диего Коппола, Илан Кеббаль (Моузес Саймон 85'), Маршал Манетси (Лука Колеошо 67'), Пьерр Лис-Мелу, Чиро Иммобиле (Жан-Филипп Крассо 80'), Жонатан Иконе (Венсан Маршетти 67'), Алимами Гори (Тибо де Смет 66')
Жёлтые карточки: Dayann Methalie 34' — Диего Коппола 44', Илан Кеббаль 54', Кевин Трапп 68', Отавио 77'
«Тулуза» располагается на 9-й позиции в таблице Лиги 1 с 31-м очком в активе. «Париж» — на 14-й строчке с 23 баллами.