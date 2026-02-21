«Тулуза» сыграла вничью с «Парижем» (1:1) в матче 23-го тура французской Лиги 1.

Эмерсонн Коррейя да Силва — игрок «Тулузы»
У гостей гол записал на свой счет Маршалл Мунеци на 39-й минуте.

«Тулуза» смогла сравнять счет на 87-й минуте благодаря точному удару Хулиана Виньоло.

Результат матча

ТулузаФранция. Лига 1Тулуза1:1ПарижПарижПариж
0:1 Маршал Манетси 39' 1:1 Хулиан Виньоло 87'
Тулуза:  Гийом Рест,  Джибриль Сидибе,  Чарли Крессвел,  Расмус Николайсен,  Уоррен Каманзи (Хулиан Виньоло 61'),  Кристиан Кассерес,  Папе Диоп (Марио Сауэр 85'),  Янн Гбоу,  Сантьяго Идальго,  Эмерсонн да Силва (Джейсен Расселл-Роу 64'),  Dayann Methalie
Париж:  Кевин Трапп,  Ноа Санги,  Отавио,  Мустафа Мбов,  Диего Коппола,  Илан Кеббаль (Моузес Саймон 85'),  Маршал Манетси (Лука Колеошо 67'),  Пьерр Лис-Мелу,  Чиро Иммобиле (Жан-Филипп Крассо 80'),  Жонатан Иконе (Венсан Маршетти 67'),  Алимами Гори (Тибо де Смет 66')
Жёлтые карточки:  Dayann Methalie 34'  —  Диего Коппола 44',  Илан Кеббаль 54',  Кевин Трапп 68',  Отавио 77'

«Тулуза» располагается на 9-й позиции в таблице Лиги 1 с 31-м очком в активе.  «Париж» — на 14-й строчке с 23 баллами.