Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти прокомментировал поражение в матче с «Комо» (0:2).

Лучано Спаллетти globallookpress.com

«На нашу игру повлиял первый пропущенный гол, потому что именно такие моменты имеют решающее значение. Мы пытались вернуться в игру с помощью персонального прессинга, но соперник, используя свое мастерство и владение мячом, вынудил нас следовать их игре. Когда 13 раз пропускаешь гол первым ударом в створ, в долгосрочной перспективе за это приходится платить.

Был период, когда у нас был энтузиазм, мы показывали великолепную игру, но когда этого не хватает, пропадает и уверенность в себе, ошибки дорого обходятся, становится трудно сохранить психологическую уверенность. Так это работает в головах игроков: слишком большое давление из-за последних результатов, именно такие моменты имеют решающее значение.

Всё дело в уверенности в себе, в том, что у нас есть всё необходимое. Нам удалось создать эту веру, но когда уверенность и чувство собственной силы исчезают… Я видел неточные пасы, которые мои игроки никогда бы не сделали. Такое просто не происходит, они чувствуют, что загнаны в угол», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

«Комо» с 45 очками остался на 6-м месте, но приблизился к зоне Лиги чемпионов до 2 баллов. «Ювентус» с 46 очками по-прежнему на пятой строчке.