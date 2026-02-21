«Овьедо» на чужом поле сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» в матче 25-го тура Ла Лиги— 3:3.
Дублем в составе победителей отличился Федерико Виньяс на 50-й и 52-й минутах.
Хозяевам удалось спастись от поражения благодаря голам Орри Оскарссон и Дуйе Чалеты-Цара на 64-й и 87-й минутах.
Оскарссон вывел вперед хозяев на 90-й минуте, но уже две минуты спустя Эрик Байи восстановил равенство в счете.
Результат матча
0:1 Федерико Виньяс 50' 0:2 Федерико Виньяс 52' 1:2 Орри Оускарссон 64'
Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Хон Арамбуру (Альваро Одриосола 53'), Jon Martin, Дуйе Чалета-Цар, Серхио Гомес, Йон Горротксатеги (Арсен Захарян 77'), Беньят Туррьентес (Янхель Эррера 46'), Пабло Марин (Орри Оускарссон 53'), Брайс Мендес, Гонсалу Гуэдеш, Микель Оярсабаль
Овьедо: Аарон Эскандель, Хави Лопес, Давид Карму, Эрик Бейи, Начо Видаль, Альберто Рейна (Санти Касорла 76'), Николас Фонсека, Кваси Сибо (Леандер Дендонкер 76'), Федерико Виньяс (Тьяго Борбас 84'), Ильяс Чайра, Хессем Хассан
Жёлтые карточки: Серхио Гомес 33', Брайс Мендес 81' — Кваси Сибо 70'
«Овьедо» остался на последнем, 20-м месте в турнирной таблице с 17 баллами, «Реал Сосьедад» с 32 очками остался на 9-й строчке.