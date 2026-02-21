«Овьедо» остался на последнем, 20-м месте в турнирной таблице с 17 баллами, «Реал Сосьедад» с 32 очками остался на 9-й строчке.

Оскарссон вывел вперед хозяев на 90-й минуте, но уже две минуты спустя Эрик Байи восстановил равенство в счете.

Хозяевам удалось спастись от поражения благодаря голам Орри Оскарссон и Дуйе Чалеты-Цара на 64-й и 87-й минутах.

Дублем в составе победителей отличился Федерико Виньяс на 50-й и 52-й минутах.

«Овьедо» на чужом поле сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» в матче 25-го тура Ла Лиги— 3:3.

2.22

Прогнозы•Завтра 23:00 «Вильярреал» — «Валенсия». Прогноз и ставка «Вильярреал» быстро расправится с «Валенсией»

Футбол•Сегодня 16:27 Слишком рано и слишком много: почему Флику пора вспомнить, что Ямаль — не робот

Футбол•Вчера 16:59 Архитектор с ДНК победителя: как Фабрегас стал идеальным тренером для топ-клубов

Футбол•19/02/2026 12:16 Измотанный и одинокий: Винисиус снова оказался в эпицентре громкого скандала

Футбол•19/02/2026 04:17 «Атлетико» буксует ещё и в Лиге Чемпионов: «Брюгге» выстоял против команды Симеоне

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 11:13 Сказка на «Боллар-Делелис»: почему чемпионство «Ланса» уже не выглядит фантастикой

Футбол•Вчера 11:36 Король Франции: взлеты, трагедии и феномен Мишеля Платини

Футбол•18/02/2026 12:11 Эпоха гениев подходит к концу: почему большим клубам всё труднее найти топ-тренера

Футбол•18/02/2026 08:39 Аттракцион невиданной щедрости. «Баия» требует от ЦСКА 25 млн евро за Пульгу

Футбол•17/02/2026 12:44 Что не так с новой Лигой чемпионов? Три способа сделать главный турнир еще лучше

Выбор читателей

Теннис•16/02/2026 12:15 Неделя тенниса: Де Минор наконец-то покорил Роттердам, а Медведев взялся за старое

Футбол•18/02/2026 03:50 Винисиус забил шедевр и попал в расистский скандал: «Реал» увёз странную победу из Лиссабона

Милан-2026•16/02/2026 04:22 Фигурка на ОИ-2026: Хазе и Володин ушли в отрыв, Метёлкина и Берулава — вторые

Футбол•17/02/2026 02:47 «Барселона» потеряла лидерство в Примере! Команда Флика не справилась с «Жироной»

Милан-2026•06/02/2026 15:30 Фигурка на ОИ-2026: Гуменник удивит, а Петросян останется без медалей

Самое интересное

Милан-2026•Вчера 19:43 Крах Малинина, тренер-мем, Снуп Догг: эти и ещё 6 главных событий фигурки на ОИ-2026

Милан-2026•Вчера 02:26 Ски-что? Ски-альпинизм — новый вид на Олимпиаде, в котором у России единственная медаль Милана-2026

Милан-2026•18/02/2026 19:05 Один в поле воин. Каково это — быть единственным олимпийцем от своей страны?

Милан-2026•17/02/2026 19:45 Снежная принцесса. Уникальная реальность Эйлин Гу