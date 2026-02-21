Бывший защитник ЦСКА Кирилл Набабкин высказался о перспективах полузащитника «армейцев» Матвея Кисляка.

Матвей Кисляк globallookpress.com

«Может ли Кисляк уже летом оказаться в Европе? Посмотрим, не думаю, что этим летом. Ещё, может, здесь отыграет, а потом уже уедет. Хотя, если будет хорошее предложение, то почему нет? Он отличный игрок, очень мобильный, проделывает очень много работы. Он хорошо видит поле, технически оснащен, поставленный удар, голы забивает, отдает. Все качества для того, чтобы дальше прогрессировать, становиться лучшим, играть за сборную и ждать хорошего предложения из Европы», — цитирует Набакина «Матч ТВ».

На счету Кисляка четыре гола и столько же результативных передач в 18-ти матчах РПЛ текущего сезона.