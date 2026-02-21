21 февраля на «Ред Булл Арене» «Лейпциг» будет принимать дортмундскую «Боруссию» в рамках поединка 23-го тура Бундеслиги.  Старт встречи в 20:30 мск.

«Лейпциг» явно рассчитывает подняться в топ-4.  «Штутгарт» всего в двух очках и победа могла бы помочь «быкам» добиться желаемого.  Однако хозяева будут принимать лучшую на данный момент команду турнира, которая в 5 матчах набрала 15 очков.

«Лейпциг» в прошлом туре сыграл вничью 2:2 с «Вольфсбургом».  «Боруссия» со счетом 4:0 разгромила «Майнц».  На неделе дортмундцы обыграли «Аталанту» (2:0) в Лиге чемпионов.  Результат, кажется, только раззадорил «шмелей» к продолжению серии.  При этом «Боруссии» в последнее время не везет в матчах с «Лейпцигом».  Сможет ли она сегодня снять это проклятье?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

  • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.00.
  • Букмекеры предлагают такие котировки: 2.05 на «Лейпциг», 3.38 на «Боруссию», 3.95 на ничью.
  • Прогноз ИИ: победит «Лейпциг» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Лейпциг» — «Боруссия» Д смотрите на LiveCup.Run.

