21 февраля на «Ред Булл Арене» «Лейпциг» будет принимать дортмундскую «Боруссию» в рамках поединка 23-го тура Бундеслиги. Старт встречи в 20:30 мск.

«Лейпциг» явно рассчитывает подняться в топ-4. «Штутгарт» всего в двух очках и победа могла бы помочь «быкам» добиться желаемого. Однако хозяева будут принимать лучшую на данный момент команду турнира, которая в 5 матчах набрала 15 очков.

«Лейпциг» в прошлом туре сыграл вничью 2:2 с «Вольфсбургом». «Боруссия» со счетом 4:0 разгромила «Майнц». На неделе дортмундцы обыграли «Аталанту» (2:0) в Лиге чемпионов. Результат, кажется, только раззадорил «шмелей» к продолжению серии. При этом «Боруссии» в последнее время не везет в матчах с «Лейпцигом». Сможет ли она сегодня снять это проклятье?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.00.

Букмекеры предлагают такие котировки: 2.05 на «Лейпциг», 3.38 на «Боруссию», 3.95 на ничью.

Прогноз ИИ: победит «Лейпциг» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Лейпциг» — «Боруссия» Д смотрите на LiveCup.Run.

