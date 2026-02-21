После этого матча «Интер» занимает 1-е место в таблице Серии А с 64 очками в активе. «Лечче» — на 17-й строчке с 24 баллами.

В составе миланской команды голы записали на свой счет Генрих Мхитарян на 75-й минуте и Мануэль Аканджи на 82-й минуте.

«Интер» одержал победу над «Лечче» (2:0) в матче 26-го тура итальянской Серии А.

2.40

Прогнозы•Завтра 22:45 «Рома» — «Кремонезе». Прогноз и ставка Пропустит ли «Рома» от кризисных «тигров»?

Футбол•Сегодня 21:57 «Лечче» — «Интер»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А

Футбол•Сегодня 19:02 «Ювентус» — «Комо»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А

Футбол•Сегодня 16:42 «Кремонезе» — «Интер»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А

Футбол•Вчера 16:59 Архитектор с ДНК победителя: как Фабрегас стал идеальным тренером для топ-клубов

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 18:48 Бег с барьерами: неприятности преследуют Самошникова в «Спартаке»

Футбол•Сегодня 16:27 Слишком рано и слишком много: почему Флику пора вспомнить, что Ямаль — не робот

Футбол•Сегодня 11:13 Сказка на «Боллар-Делелис»: почему чемпионство «Ланса» уже не выглядит фантастикой

Футбол•Вчера 11:36 Король Франции: взлеты, трагедии и феномен Мишеля Платини

Футбол•19/02/2026 12:16 Измотанный и одинокий: Винисиус снова оказался в эпицентре громкого скандала

Выбор читателей

Милан-2026•14/02/2026 20:28 Разбор сенсации: как именно Илья Малинин потерял олимпийское золото в фигурке

Футбол•18/02/2026 08:39 Аттракцион невиданной щедрости. «Баия» требует от ЦСКА 25 млн евро за Пульгу

Милан-2026•19/02/2026 18:25 Искусство быть собой: секрет успеха Алисы Лю

Милан-2026•Вчера 04:47 Фигурка на ОИ-2026: Сакамото проиграла Лю, риск Петросян не оправдался

Милан-2026•17/02/2026 05:42 Побег в лес: как норвежский горнолыжник потерял золото, палки и самообладание

Самое интересное

Футбол•28/01/2026 12:55 Эпоха клерков: почему «Челси» променял настоящих бунтарей на удобных тренеров

Игры•27/01/2026 22:42 Жалкий прогресс за донаты: обзор SEGA Football Club Champions

Футбол•27/01/2026 19:20 «Паук» в золотой паутине: как Альварес снова оказался не в том месте

Футбол•27/01/2026 13:28 Теория «сильного звена»: почему железобетонная оборона не гарантирует «Арсеналу» титул без лидера в атаке