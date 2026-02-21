«Интер» одержал победу над «Лечче» (2:0) в матче 26-го тура итальянской Серии А.
В составе миланской команды голы записали на свой счет Генрих Мхитарян на 75-й минуте и Мануэль Аканджи на 82-й минуте.
Результат матча
ЛеччеЛечче0:2ИнтерМилан
0:1 Генрих Мхитарян 75' 0:2 Мануэль Аканджи 82'
Лечче: Владимиро Фальконе, Данило Филипе Мело Вейга, Тьягу Габриел, Антонино Галло, Киалонда Гаспар (Джамиль Зиберт 4'), Омри Гандельман (Ламек Банда 60'), Юльбер Рамадани, Лассана Кулибали (Никола Штулич 83'), Сантьяго Пьеротти (Конан Н’Дри 83'), Валид Шеддира, Риккардо Соттиль (Умар Нгом 60')
Интер: Ян Зоммер, Федерико Димарко, Алессандро Бастони (Карлос Аугусто 88'), Стефан де Врей (Генрих Мхитарян 60'), Янн Биссекк, Пётр Зелиньски, Давиде Фраттези, Франческо Пио Эспозито, Маркус Тюрам (Анди Диуф 69'), Луис Энрике (Анж-Йоан Бонни 69'), Petar Sucic (Мануэль Аканджи 60')
Жёлтые карточки: Тьягу Габриел 17' — Стефан де Врей 10', Алессандро Бастони 88'
После этого матча «Интер» занимает 1-е место в таблице Серии А с 64 очками в активе. «Лечче» — на 17-й строчке с 24 баллами.