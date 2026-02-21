«Лос-Анджелес Гэлакси» рассматривает возможность подписания бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает Diario AS. Клуб МЛС намерен начать переговоры с представителями 33-летнего игрока, который 18 февраля покинул «Васко да Гама» и получил статус свободного агента.

Филиппе Коутиньо globallookpress.com

В «Гэлакси» ищут варианты усиления средней линии, поскольку команде предстоит ещё один сезон без Рики Пуча. Испанец восстанавливается после разрыва крестообразной связки, полученного в ноябре 2024 года, и, по прогнозам, сможет вернуться на поле лишь к 2027 году.

Коутиньо в разные годы выступал за «Васко да Гама», «Астон Виллу», «Аль-Духаиль», «Барселону», «Баварию», «Ливерпуль», «Интер» и «Эспаньол».

В текущем сезоне Коутиньо провёл семь матчей за бразильский клуб, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.