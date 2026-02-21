Полузащитник «Айнтрахта» Марио Гетце рассказал о желании выступать за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, где играет Криштиану Роналду.

Марио Гетце — полузащитник «Айнтрахта» globallookpress.com

«Если бы у меня был выбор, я бы перешёл в "Аль-Наср", поскольку там играет Криштиану Роналду.

Разумеется, всё дело не в одном конкретном клубе: сам турнир и то, как всё развивается, тоже имеет значение, особенно для молодых футболистов», — приводит слова Гетце Tribal Football.

В нынешнем сезоне 33-летний полузащитник провел за «Айнтрахт» 25 матчей во всех турнирах и отметился 2 голевыми передачами.