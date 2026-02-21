21 февраля в Лондоне «Челси» примет «Бернли» в матче 27-го тура АПЛ. Поединок состоится на «Стэмфорд Бридж», начало в 18:00 мск.

«Челси» набрал хорошую форму. Несмотря на то, что в прошлом туре «аристократы» упустили победу над «Лидсом» (2:2), в целом они выступают очень стабильно и в последних пяти турах имеют 4 победы. Клуб набрал 44 очка и находится в одном пункте от зоны Лиги чемпионов.

«Бернли» является одним из аутсайдеров таблицы. С каждым туром «бордовые» все больше теряют шансы на сохранение прописки. Победа в прошлом туре над «Кристал Пэлас» (3:2) на ситуацию особо не повлияла. Сегодня гостей ждет сложный поединок. Устоят ли они на «Стэмфорд Бридж»?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.19.

Котировки букмекеров: 1.22 и 13.2 на победу команд в матче, 6.94 на ничью.

Прогноз ИИ: победа «Челси» со счетом 3:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Челси» — «Бернли» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Сделать просмотр ещё увлекательнее поможет небольшая ставка — проверено тысячами болельщиков. Подобрать букмекера можно в нашем специальном рейтинге.

И да — ставки должны приносить радость, а не головную боль. Ставьте только то, что не жалко проиграть.