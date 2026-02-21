«Брайтон» обыграл «Брентфорд» в гостевом поединке 27-го тура АПЛ со счетом 2:0.
В составе победителей отличились Диего Гомес и Данни Уэлбек на 30-й и 45+1-й минутах встречи.
Результат матча
БрентфордБрентфорд0:2Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув
0:1 Диего Гомес 30' 0:2 Дэнни Уэлбек 45+1'
Брентфорд: Кивин Келлехер, Кристоффер Аер (Ромель Донован 81'), Сепп ван ден Берг, Рико Генри, Аарон Хики (Нэйтан Коллинз 45'), Джордан Хендерсон (Миккель Дамсгор 67'), Витали Янельт (Кевин Шаде 46'), Данго Уаттара, Матиас Йенсен, Кин Льюис-Поттер (Егор Ярмолюк 46'), Игор Тиаго
Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Льюис Данк, Ян Паул ван Хекке, Каору Митома, Диего Гомес (Максим Де Кёйпер 76'), Паскаль Грос, Джек Хиншелвуд, Джеймс Милнер (Карлос Балеба 90'), Ферди Кадиоглу, Матс Виффер (Йоэл Велтман 65'), Дэнни Уэлбек
Жёлтые карточки: Егор Ярмолюк 90+3' — Матс Виффер 12', Ферди Кадиоглу 54'
«Брайтон» поднялся на 12-е место в АПЛ, набрав 34 очка. «Брентфорд» (40) — седьмой.