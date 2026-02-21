«Брайтон» поднялся на 12-е место в АПЛ, набрав 34 очка. «Брентфорд» (40) — седьмой.

В составе победителей отличились Диего Гомес и Данни Уэлбек на 30-й и 45+1-й минутах встречи.

«Брайтон» обыграл «Брентфорд» в гостевом поединке 27-го тура АПЛ со счетом 2:0.

Главные темы сейчас

Выбор читателей

Самое интересное

