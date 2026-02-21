Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа поделился мыслями о предстоящем матче 25-го тура Ла Лиги против «Осасуны».

Альваро Арбелоа globallookpress.com

«"Осасуна" не проигрывает дома уже два месяца, команда в отличной форме. Мы все знаем, насколько сложен домашний стадион "Осасуны" "Эль-Садар" для "Реала", я выигрывал там всего один раз. Прекрасно понимаем, какая сложная битва нас ждет. Будем готовиться наилучшим образом, это три очень важных очка», — приводит слова Арбелоа AS.

«Реал» занимает первое место с 60 очками. Матч между командами состоится сегодня, 21 февраля. Начало встречи — в 20:30 по Москве.