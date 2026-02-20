Хавбек «Зенита» Вендел поделился эмоциями от игры за сине-бело-голубых. Полузащитник играет за питерский клуб с 2020 года.

«Футбол — это моя жизнь. Когда тренируюсь и играю, это приносит самые радостные эмоции. Сейчас есть приятное ощущение, что продолжаю защищать цвета "Зенита", который всегда ко мне хорошо относился. И с которым пережито столько счастливых моментов. Это, конечно, подпитывает и дает энергию. Мотивация связана именно с такими вещами.

Я чувствую себя в "Зените" прекрасно и ощущаю доверие со стороны клуба. Здесь я вышел на максимальный уровень, стал показывать лучший футбол. Очень рад, что нас теперь связывают еще более прочные отношения в плане срока контракта», — сказал Вендел «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Вендел забил один мяч и сделал два ассиста в 16 встречах.