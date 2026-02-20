В первом матче 1/16 финала Лиги конференций турецкий «Самсунспор» на выезде победил македонскую «Шкендию» со счетом 1:0.

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Мариус на 77-й минуте.

Результат матча

Шкендия Лига конференций. 1/16 финала 0:1 Самсунспор Самсун

0:1 Мариус Муандилмаджи 77'

Шкендия: Бабукарр Гайе, Мевлан Мурати, Имран Фетай, Анес Мельичи, Роналдо Уэбстер, Решат Рамадани ( Fahd Ndzengue 67' ), Адаму Альхассан ( Drilon Islami 46' ), Арбин Зейнулай, Себастьян Спахиу ( Вейн Крстевски 85' ), Фабрис Тамба, Бесарт Ибраими ( Эндрит Красничи 67' )

Самсунспор: Окан Коджук, Рик Ван Дронгелен, Любомир Шатка, Зеки Явру, Оливье Нтшан, Антуан Макумбу, Шериф Ндиайе ( Мариус Муандилмаджи 72' ), Карло Хольсе, Jaures Assoumou ( Ebrima Ceesay 85' ), Joe Mendes, Logi Tomasson

Жёлтая карточка: Антуан Макумбу 10' (Самсунспор)