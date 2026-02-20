В первом матче 1/16 финала Лиги конференций турецкий «Самсунспор» на выезде победил македонскую «Шкендию» со счетом 1:0.
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Мариус на 77-й минуте.
Результат матча
ШкендияЛига конференций. 1/16 финала0:1СамсунспорСамсун
0:1 Мариус Муандилмаджи 77'
Шкендия: Бабукарр Гайе, Мевлан Мурати, Имран Фетай, Анес Мельичи, Роналдо Уэбстер, Решат Рамадани (Fahd Ndzengue 67'), Адаму Альхассан (Drilon Islami 46'), Арбин Зейнулай, Себастьян Спахиу (Вейн Крстевски 85'), Фабрис Тамба, Бесарт Ибраими (Эндрит Красничи 67')
Самсунспор: Окан Коджук, Рик Ван Дронгелен, Любомир Шатка, Зеки Явру, Оливье Нтшан, Антуан Макумбу, Шериф Ндиайе (Мариус Муандилмаджи 72'), Карло Хольсе, Jaures Assoumou (Ebrima Ceesay 85'), Joe Mendes, Logi Tomasson
Жёлтая карточка: Антуан Макумбу 10' (Самсунспор)
Команды проведут ответный матч в Турции через неделю, 26 февраля.