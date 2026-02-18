прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.93

Македонская «Шкендия» сыграет против турецкого «Самсунспора» в первом матче стыкового раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 19 февраля, начало — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Шкендия — Самсунспор с коэффициентом для ставки за 1.93.

«Шкендия»

Путь в плей-офф: «Шкендия» вышла в стыковой раунд Лиги конференций с 22 места, набрав 7 очков.

В основном этапе макендонцы переиграли «Слован» (2:0), «Шелбурн» (1:0) и сыграли вничью с «Ягеллонией» (1:1).

Последние матчи: Перед стартов в плей-офф Лиги конференций «Шкендия» сыграла два матча в чемпионате Северной Македонии, переиграв «Тиквес» (4:1) и «Стругу» (2:0).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Из-за перебора желтых карточек игру пропустит Александр Трумчи, а Лиридон Латифи не сыграет из-за красной.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В последних пяти матчах «Шкендия» четыре победы две встречи завершила вничью и в одном поединке потерпела поражение.

«Самсунспор»

Путь в плей-офф: «Самсунспор» вышел в 1/16 финала Лиги конференций с 12 места, набрав 10 очков. Турецкий коллектив в 6 играх одержал 3 победы, сыграл 1 встречу вничью и потерпел 2 поражения.

В основном этапе «Самсунспор» переиграл «Хамрун» (3:0), «Динамо» Киев (3:0), «Легию» (1:0) и сыграл вничью с «Брейдабликом» (2:2).

Последние матчи: «Самсунспор» пока испытывает не самые лучшие времена, турецкий коллектив проиграл в двух матчах подряд, уступив на внутренней арене командам «Антальяспор» (1:3) и «Трабзонспор» (0:3).

Не сыграют: Из-за травмы игру пропустят Эмре Кылынч, Бедиран Четин и Сонер Айдоду.

Состояние команды: В последних матчах «Самсунспор» одержал 4 победы, сыграл две встречи вничью и в четырех играх потерпел поражения.

Статистика для ставок

«Шкендия» вышла в плей-офф Лиги конференций с 22 места

«Самсунспор» вышел в плей-офф Лиги конференций с 12 места

«Шкендия» и «Самсунспор» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Самсунспора» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.50, а победа «Шкендии» — в 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.12 и 1.72.

Прогноз: «Самсунспо» и «Шкендия» в среднем за матч забивают по одному мячу. Можем предположить, что турецкие и македонские футболисты смогут обменяться голами в первом матче стыкового раунда Лиги конференций.

1.93 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч «Шкендия» — «Самсунспор» принесёт прибыль 930₽, общая выплата — 1930₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.93.

Прогноз: Не исключаем того, что соперники сыграют по низам в предстоящем поединке.

2.25 ТМ 2 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Шкендия» — «Самсунспор» принесёт прибыль 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.25.