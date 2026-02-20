Пресс-служба московского «Локомотива» сообщила, что форвард железнодорожников Богдан Цыбров покинул команду.  Игрока арендовала белорусская «Ислочь».  Соглашение действует до конца декабря 2026 года.

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов
«Богдан Цыбров — в "Ислочи". 19-летний нападающий "Локомотива" на правах аренды перешёл в футбольный клуб "Ислочь", представляющий Высшую лигу Беларуси.  Соглашение рассчитано до 31 декабря 2026 года и не подразумевает опцию выкупа.

Ранее форвард выступал за молодёжку "Локо".  А в декабре 2025-го подписал контракт с клубом на два года.  Удачи Богдану в новой команде и побольше игровой практики на взрослом уровне», — говорится в заявлении пресс-службы «Локомотива».