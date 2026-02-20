«ПСЖ» обратился к «Манчестер Сити» с конфиденциальным запросом о статусе нападающего Эрлинга Холанна. Об этом стало известно от издания TEAMtalk.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Согласно источнику, на данный момент норвежский форвард не планирует покидать «Манчестер Сити». Мадридский «Реал» и «Барселона» считают, что в контракте Холанна предусмотрен пункт, позволяющий этим испанским клубам приобрести игрока по выгодной цене.

В текущем сезоне Холанн сыграл 37 матчей во всех турнирах, забив 29 голов и отдав шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2034 года.