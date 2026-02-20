Полузащитник «Баварии» Леон Горецка намерен продолжить карьеру в «Арсенале», несмотря на интерес со стороны ряда европейских клубов.

Леон Горецка globallookpress.com

Как отмечает Bild, к числу претендентов на 31-летнего хавбека недавно присоединился «Байер». Однако клубу из Леверкузена будет непросто потянуть финансовые условия игрока — его годовой оклад превышает 10 млн евро.

Кроме того, Горецку связывают с возможным переходом в «Атлетико» и «Милан». Контракт футболиста с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2026 года, после чего он сможет покинуть мюнхенский клуб в статусе свободного агента.

Горецка выступает за «Баварию» с лета 2018 года. В текущем сезоне-2025/26 он принял участие в 30 встречах и отметился двумя забитыми мячами.