Колумбийский футбольный клуб «Депортиво Пасто» объявил об отмене перехода нападающего Йошана Валоиса в российский «Ахмат».

Йошан Валоис globallookpress.com

25 января «Ахмат» объявил о подписании контракта с 21-летним Валоисом до лета 2029 года. По информации клуба, футболист уже прибыл на сборы в Турцию.

Однако 17 февраля стало известно, что трансфер не состоится из-за проблем с проведением финансовой операции, которая не соответствовала требованиям международных и колумбийских банковских правил. В официальном заявлении «Депортиво Пасто» подчеркнули, что Валоис остается игроком клуба.