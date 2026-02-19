Герой матча между леверкузенским «Байером» и греческим «Олимпиакосом» (2:0) в первой игре стыкового раунда Лиги чемпионов нападающий Патрик Шик прокомментировал успех своего клуба.

Патрик Шик globallookpress.com

«Как нападающий, я должен проявлять терпение. Порой приходится ждать свой момент целый матч. Надо быть к этому готовым, такова работа нападающего. Сегодня я оказался в нужное время в нужном месте. У "Байера" был тяжелый старт после зимней паузы, но мы сильно прибавили. Посмотрим, насколько далеко все зайдет», — цитирует пресс-служба УЕФА Шика.

30-летний Шик оформил дубль в первом матче. Ответная встреча состоится в Леверкузене 24 февраля в 23:00 (мск).