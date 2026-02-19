Матч 1/16 финала Лиги Европы между «Панатинаикосом» и «Викторией» Пльзень состоится 19 февраля в 23:00 мск.

«Панатинаикос» идет на беспроигрышной серии в турнире. Команда имеет 3 ничьи и 2 победы. В последнем матче турнира хозяева смогли сыграть вничью 1:1 с «Ромой». По итогу клуб закончил первый этап на 20-й позиции с 12 очками на счету.

«Виктория» закончила основной этап Лиги Европы на 14-й позиции, набрав 14 очков. Чешский коллектив до сих пор ни разу не проиграл в турнире. У нее 3 победы и 5 ничьих. Последним результатом стала победа над «Базелем» (1:0).

Команды встречались в декабре и не смогли выявить победителя. Матч завершился нулевой ничьей.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.20.

Коэффициенты букмекеров: 2.28 на победу «Панатинаикоса», 3.20 на ничью, 3.30 на победу «Виктории».

Прогноз ИИ: матч закончится победой «Панатинаикоса» со счетом 2:0.

Трансляция матча

