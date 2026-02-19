Матч 1/16 финала Лиги Европы между «Панатинаикосом» и «Викторией» Пльзень состоится 19 февраля в 23:00 мск.
«Панатинаикос» идет на беспроигрышной серии в турнире. Команда имеет 3 ничьи и 2 победы. В последнем матче турнира хозяева смогли сыграть вничью 1:1 с «Ромой». По итогу клуб закончил первый этап на 20-й позиции с 12 очками на счету.
«Виктория» закончила основной этап Лиги Европы на 14-й позиции, набрав 14 очков. Чешский коллектив до сих пор ни разу не проиграл в турнире. У нее 3 победы и 5 ничьих. Последним результатом стала победа над «Базелем» (1:0).
Команды встречались в декабре и не смогли выявить победителя. Матч завершился нулевой ничьей.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.20.
- Коэффициенты букмекеров: 2.28 на победу «Панатинаикоса», 3.20 на ничью, 3.30 на победу «Виктории».
- Прогноз ИИ: матч закончится победой «Панатинаикоса» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Панатинаикос» — «Виктория» П смотрите на LiveCup.Run.
Хотите добавить остроты просмотру? Загляните в наш рейтинг букмекеров — даже символическая ставка превращает обычный матч в настоящий триллер.
Но помните: ставки — это про эмоции, а не про доход. Играйте в удовольствие и в рамках своего бюджета.