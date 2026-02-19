«Манчестер Юнайтед» организует бесплатный трансфер для болельщиков на выездной матч против «Борнмута» в 31-м туре АПЛ, который состоится в пятницу, 20 марта.

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

По информации от The Athletic, клуб предоставит бесплатный проезд на автобусе до Борнмута, расположенного на юге Великобритании. Это решение было принято, чтобы сделать посещение матча более удобным для фанатов, особенно учитывая, что игра запланирована на время, которое может быть неудобным для многих болельщиков, которым пришлось бы брать отгул на работе.

«Манчестер Юнайтед» занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 44 балла после 26 матчей.