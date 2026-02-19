В матче 24-го тура итальянской Серии А «Милан» и «Комо» сыграли вничью 1:1.
Открыли счет в игре гости усилиями Нико Паса на 32-й минуте. Миланцы ушли от поражения на 64-й минуте благодаря точному удару Рафаэля Леау.
Результат матча
МиланМилан1:1КомоКомо
0:1 Нико Пас 32' 1:1 Рафаэл Леау 64'
Милан: Мик Меньян, Фикайо Томори, Кони де Винтер, Страхиня Павлович (Маттео Габбиа 46'), Закари Атекаме, Давиде Бартезаги, Самуэле Риччи (Юссуф Фофана 55'), Лука Модрич, Кристофер Нкунку (Никлас Фуллкруг 62'), Рафаэл Леау (Кристиан Пулишич 82'), Ардон Ясари
Комо: Жан Бутез, Мергим Войвода (Иван Смолчич 90'), Марк Кемпф, Диего Карлос, Хакобо Рамон, Нико Пас (Алекс Валле 71'), Мартин Батурина, Максанс Какере (Лукаш Да Кунья 78'), Серхи Роберто (Хесус Родригес Карабальо 78'), Максимо Перроне, Игнасе ван дер Бремпт (Анастасиос Дувикас 71')
Жёлтые карточки: Рафаэл Леау 68' — Нико Пас 53', Жан Бутез 63', Хакобо Рамон 68', Серхи Роберто 74'
«Милан» набрал 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Комо» с 42 баллами идет шестым.