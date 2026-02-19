«Милан» набрал 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Комо» с 42 баллами идет шестым.

Открыли счет в игре гости усилиями Нико Паса на 32-й минуте. Миланцы ушли от поражения на 64-й минуте благодаря точному удару Рафаэля Леау .

В матче 24-го тура итальянской Серии А «Милан» и «Комо» сыграли вничью 1:1.

