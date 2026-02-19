Завершились 2 первых матча 1/16 финала Лиги Европы.
«Ноттингем Форест» одержал победу над «Фенербахче» со счетом 3:0.
В составе английской команды голы записали на свой счет Мурилло на 21-й минуте, Игор Жезус на 43-й минуте и Морган Гиббс-Уайт на 50-й минуте.
Результат матча
ФенербахчеСтамбул0:3Ноттингем ФорестНоттингем
0:1 Мурилло 21' 0:2 Игор Жезус 43' 0:3 Морган Гиббз-Уайт 50'
Фенербахче: Эдерсон, Нелсон Семеду, Милан Шкриньяр (Чаглар Сёюнджю 26'), Джейден Остерволде, Мерт Мюльдюр (Левент Мерджан 46'), Маттео Гюэндузи, Н’Голо Канте (Фред 76'), Марко Асенсио, Талиска, Керем Актюркоглу (Нене Доргелес 46'), Шериф Сидики
Ноттингем Форест: Штефан Ортега, Неко Уильямс, Мурилло, Никола Миленкович, Игор Жезус (Лоренцо Лукка 61'), Омари Хатчинсон (Дан Ндой 62'), Морган Гиббз-Уайт (Николас Домингес 67'), Каллум Хадсон-Одои (Джеймс Макати 83'), Ибраим Сангаре, Эллиот Андерсон (Райан Йейтс 67'), Ола Эйна
Жёлтые карточки: Милан Шкриньяр 9' (Фенербахче), Джейден Остерволде 69' (Фенербахче), Чаглар Сёюнджю 79' (Фенербахче), Фред 90+1' (Фенербахче)
В параллельном матче «Сельта» одолела ПАОК со счетом 2:1.
У испанцев голами отметились Яго Аспас на 34-й минуте и Уиллот Сведберг на 43-й минуте.
Единственный гол в составе ПАОКа забил Александр Еремеев на 77-й минуте.
Ответные матчи между этими командами состоятся 26-го февраля.