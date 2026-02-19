Завершились 2 первых матча 1/16 финала Лиги Европы.

Мурилло — игрок «Ноттингем Форест» globallookpress.com

«Ноттингем Форест» одержал победу над «Фенербахче» со счетом 3:0.

В составе английской команды голы записали на свой счет Мурилло на 21-й минуте, Игор Жезус на 43-й минуте и Морган Гиббс-Уайт на 50-й минуте.

Результат матча Фенербахче Стамбул 0:3 Ноттингем Форест Ноттингем 0:1 Мурилло 21' 0:2 Игор Жезус 43' 0:3 Морган Гиббз-Уайт 50' Фенербахче: Эдерсон, Нелсон Семеду, Милан Шкриньяр ( Чаглар Сёюнджю 26' ), Джейден Остерволде, Мерт Мюльдюр ( Левент Мерджан 46' ), Маттео Гюэндузи, Н’Голо Канте ( Фред 76' ), Марко Асенсио, Талиска, Керем Актюркоглу ( Нене Доргелес 46' ), Шериф Сидики Ноттингем Форест: Штефан Ортега, Неко Уильямс, Мурилло, Никола Миленкович, Игор Жезус ( Лоренцо Лукка 61' ), Омари Хатчинсон ( Дан Ндой 62' ), Морган Гиббз-Уайт ( Николас Домингес 67' ), Каллум Хадсон-Одои ( Джеймс Макати 83' ), Ибраим Сангаре, Эллиот Андерсон ( Райан Йейтс 67' ), Ола Эйна Жёлтые карточки: Милан Шкриньяр 9' (Фенербахче), Джейден Остерволде 69' (Фенербахче), Чаглар Сёюнджю 79' (Фенербахче), Фред 90+1' (Фенербахче)

Статистика матча 2 Удары в створ 7 3 Удары мимо 10 57 Владение мячом 43 3 Угловые удары 10 0 Офсайды 2 10 Фолы 14

В параллельном матче «Сельта» одолела ПАОК со счетом 2:1.

У испанцев голами отметились Яго Аспас на 34-й минуте и Уиллот Сведберг на 43-й минуте.

Единственный гол в составе ПАОКа забил Александр Еремеев на 77-й минуте.

Ответные матчи между этими командами состоятся 26-го февраля.