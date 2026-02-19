В первом матче 1/16 финала Лиги конференций армянский «Ноа» победил голландский «АЗ Алкмар» со счетом 1:0.
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Оганес Амбарцумян на 53-й минуте.
Результат матча
НоаЕреван1:0АЗ АлкмарАлкмар
1:0 Оганес Амбарцумян 53'
Ноа: Алексей Площадный, Оганес Амбарцумян (Эрик Боаки 57'), Сергей Мурадян, Натанаэль Саинтини, Нермин Золотич, Давид Суалехе, Ян Этеки, Такуто Осима, Густаво Сангаре (Марин Яколиш 72'), Helder, Nardin Mulahusejnovic (Матеус Аиас 57')
АЗ Алкмар: Йерун Зут, Исак Йенсен (Kees Smit 56'), Мес де Вит, Алешандре Пенетра, Ваутер Гус, Элайджа Дейкстра, Свен Мейнанс (Свен Мейнанс 56'), Пер Копмейнерс, Трой Пэрротт, Ro-Zangelo Daal (Ибрахим Садик 77'), Kasper Boogaard
Жёлтые карточки: Нермин Золотич 24', Давид Суалехе 48' — Ваутер Гус 68'
Таким образом, все решится в ответной встрече, которая состоится уже через неделю, 26 февраля.