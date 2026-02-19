«Ноа» и АЗ встретятся в матче плей-офф Лиги конференций. Поединок состоится 19 февраля в 20:45 мск.

«Ноа» выпал непростой жребий. Команда сыграет с сильным соперником. АЗ выиграл 3 матча из последних 5 в турнире. Гости явно заинтересованы в том, чтобы в первом матче добыть преимущество к ответной встрече.

«Ноа» не может похвастаться уверенной игрой в Лиге конференций. Команда имеет только две победы и выиграла один матч из пяти. Сможет ли она справиться с АЗ?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.35.

Букмекеры дают 4.00 на победу «Ноа», 3.95 — на ничью и 1.82 на победу АЗ.

Прогноз ИИ: со счетом 1:0 победит АЗ.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ноа» — АЗ смотрите на LiveCup.Run.

И да — ставки должны приносить радость, а не головную боль. Ставьте только то, что не жалко проиграть.