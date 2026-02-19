«Селтик» примет «Штутгарт» в первом матче 1/16 финала плей-офф Лиги Европы. Встреча состоится 19 февраля в Глазго на «Селтик Парк». Начало в 23:00 мск.

Обыграв «Утрехт», «Селтик» набрал 11 очков, благодаря чему смог смог попасть в плей-офф. «Штутгарт» на фоне соперника выглядит более сильно. «Автозаводцы» набрали 15 очков, выиграв 5 матчей из 8 и закончили всего в одном пункте от первой восьмерки.

«Селтик» не проигрывает с 10 января, однако сегодня его ждет встреча с довольно сильным оппонентом, который хорошо показывает себя в еврокубках и Бундеслиге. «Штутгарт» не идеален в выездных матчах, но статистика команды говорит о том, что сегодня ее вполне можно считать фаворитом.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.

Букмекеры дают 3.70 на победу «Селтика», 3.85 на ничью и 2.01 на победу «Штутгарта».

Прогноз ИИ: матч выиграет «Штутгарт» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Селтик» — «Штутгарт» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Хотите добавить остроты просмотру? Загляните в наш рейтинг букмекеров — даже символическая ставка превращает обычный матч в настоящий триллер.

Но помните: ставки — это про эмоции, а не про доход. Играйте в удовольствие и в рамках своего бюджета.