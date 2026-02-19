«Атлетико» не смог одолеть «Брюгге» (3:3) в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов.

Фрагмент матча globallookpress.com

В составе хозяев голы записали на свой счет Рафаэль Оньедика на 51-й минуте, Николо Трезольди на 61-й минуте и Христос Дзолис на 90-й минуте.

У «Атлетико» отличились Хулиан Альварес на 8-й минуте с пенальти и Адемола Лукман на 45+4-й минуте.

На 79-й минуте игрок «Брюгге» Хоэль Ордоньес забил гол в свои ворота.

Ответный матч между этими командами в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов состоится 24-го февраля в Мадриде (Испания).