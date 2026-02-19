Завершились 2 первых матча 1/16 финала Лиги Европы.
«Болонья» одержала победу над «Бранном» со счетом 1:0.
Единственный гол итальянская команда забила на 9-й минуте благодаря точному удару Сантьяго Кастро.
Результат матча
БраннЛига Европы. 1/16 финала0:1БолоньяБолонья
0:1 Сантьяго Кастро 9'
Бранн: Матиас Дюнгеланд, Дензел де Руве, Нана Кваме Боаки, Якоб Сёренсен, Феликс Хорн Мюре, Ульрик Матисен (Markus Haaland 79'), Ноа Хольм, Fredrik Knudsen, Joachim Soltvedt (Ветле Вингер 79'), Kristall Mani Ingason (Торе Педерсен 69'), Jon Dagur THorsteinsson (Бор Финне 79')
Болонья: Лукаш Скорупски, Хуан Миранда, Джон Лукуми, Мартин Витик, Надир Цортеа, Николо Камбьяги (Джонатан Роу 87'), Льюис Фергюсон (Томмазо Побега 75'), Никола Моро (Симон Зом 75'), Ремо Фройлер, Сантьяго Кастро (Риккардо Орсолини 46'), Федерико Бернардески (Тёйс Даллинга 46')
Жёлтые карточки: Нана Кваме Боаки 30' — Федерико Бернардески 14'
В параллельном матче «Генк» одержал победу над загребским «Динамо» со счетом 3:1.
У бельгийской команды дублем отметился Закария Эль-Уахди, отличившись на 21-й и 90-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Брайан Хейнен на 15-й минуте.
Единственный гол в составе загребского «Динамо» забил Дион Белё на 44-й минуте.
Ответные матчи между этими командами состоятся 26-го февраля.