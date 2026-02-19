Завершились 2 первых матча 1/16 финала Лиги Европы.

«Болонья» одержала победу над «Бранном» со счетом 1:0.

Единственный гол итальянская команда забила на 9-й минуте благодаря точному удару Сантьяго Кастро.

Результат матча

Бранн Лига Европы. 1/16 финала 0:1 Болонья Болонья

0:1 Сантьяго Кастро 9'

Бранн: Матиас Дюнгеланд, Дензел де Руве, Нана Кваме Боаки, Якоб Сёренсен, Феликс Хорн Мюре, Ульрик Матисен ( Markus Haaland 79' ), Ноа Хольм, Fredrik Knudsen, Joachim Soltvedt ( Ветле Вингер 79' ), Kristall Mani Ingason ( Торе Педерсен 69' ), Jon Dagur THorsteinsson ( Бор Финне 79' )

Болонья: Лукаш Скорупски, Хуан Миранда, Джон Лукуми, Мартин Витик, Надир Цортеа, Николо Камбьяги ( Джонатан Роу 87' ), Льюис Фергюсон ( Томмазо Побега 75' ), Никола Моро ( Симон Зом 75' ), Ремо Фройлер, Сантьяго Кастро ( Риккардо Орсолини 46' ), Федерико Бернардески ( Тёйс Даллинга 46' )

Жёлтые карточки: Нана Кваме Боаки 30' — Федерико Бернардески 14'