Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об исходе матча с «Вулверхэмптоном» (2:2).

Микель Артета globallookpress.com

«Конечно, это заслуга "Вулверхэмптона", их нельзя недооценивать. Сегодня мы допустили очень простые ошибки, и именно поэтому у нас было ощущение, что мы не пропустим много голов, но в такой игре всякое может случиться.

Любые вопросы, критика, мнения — сегодня нужно принимать как должное. Вот и всё. Любые замечания принимаются, потому что мы не показали требуемого уровня. Все, кто что-то говорит, может быть прав, потому что мы не сделали то, что должны были сделать. Способ изменить это — выйти на поле в воскресенье, когда у нас будет ещё одна отличная возможность. Мы всегда так делали, и, если ты силён, ты должен показать это. Это просто сказать, но мы должны показать это на поле.

Конечно, мы крайне разочарованы результатом и тем, как закончилась игра, но мы должны винить только себя. Во втором тайме мы показали игру, которая даже близко не соответствовала уровню, необходимому для победы в этой лиге. Это момент разочарования, нам бы хотелось много говорить о своих чувствах, но сейчас не время для этого», — приводит слова Артеты ESPN.

«Арсенал» набрал 58 очков и лидирует в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» с 10 баллами идет последним.