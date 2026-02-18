Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор опубликовал резонансный пост в соцсетях после победы над «Бенфикой» (1:0) в первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Во второй половине встречи бразилец отметился единственным голом, который и принёс «сливочным» успех. Празднуя мяч, он станцевал с угловым флагом, зажав его между ног, и получил жёлтую карточку от арбитра. Позднее Винисиус сообщил о расистских репликах со стороны вингера лиссабонцев Джанлуки Престианни, из-за чего игра была временно приостановлена.

После финального свистка футболист выложил фотографию с празднованием, на которой рядом с ним запечатлен Килиан Мбаппе, и оставил подпись: «Увидимся на Бернабеу».

Ответная встреча между «Реалом» и «Бенфикой» состоится 25 февраля в Мадриде.