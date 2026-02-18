УЕФА намерен начать расследование инцидента, произошедшего во время матча «Бенфика» — «Реал», сообщает Madrid Universal.

В первом стыковом поединке Лиги чемпионов мадридцы одержали выездную победу со счётом 1:0 благодаря голу Винисиуса. После забитого мяча встреча была приостановлена примерно на девять минут — бразилец обратился к главному арбитру Франсуа Летексье, заявив о расистских выкриках.

По окончании игры форвард «Реала» Килиан Мбаппе сообщил, что полузащитник «Бенфики» Джанлука Престианни якобы позволил себе оскорбления в адрес Винисиуса, и призвал применить к нему санкции вплоть до отстранения от матчей турнира.

По данным источника, УЕФА откроет дисциплинарное производство. Мбаппе и другие участники эпизода будут приглашены для дачи показаний.

Ответная встреча пройдёт 25 февраля в Мадриде.