Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча с «Брюгге» в Лиге чемпионов.

Диего Симеоне globallookpress.com

«Игроки всегда выходят на поле мотивированными, но иногда дела идут лучше, иногда хуже. Нам предстоит встретиться с соперником, который показал достойные результаты в домашних матчах с "Монако", "Марселем" и "Барселоной".

Их команда молода, но уже обладает опытом, а также очень быстра в завершающей стадии атаки. Все команды в Лиге чемпионов сильны. Это будет сложный матч, но мы можем. Цель — пройти в следующий раунд, а затем сделать как можно больше», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

Матч «Брюгге» — «Атлетико» состоится в среду, 18 февраля, и начнется в 23:00 мск.