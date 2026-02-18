Главный тренер «Монако» Себастьян Поконьоли подвел итоги первого стыкового матча плей-офф Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:3).

Себастьян Поконьоли globallookpress.com

У хозяев красную карточку получил россиянин Александр Головин.

«Мы могли бы лучше контролировать мяч, но когда играешь против команды, которая владеет мячом почти 75% времени, трудно оставаться в форме, потому что много бегаешь без мяча.

Положительные моменты, которые я могу отметить, это то, что мы хорошо сыграли в атаке, забив оба гола. После этого мы могли бы немного активнее прессинговать на половине поля соперника. Я также доволен тем, как мы оборонялись вдесятером, что позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее и понимать, что впереди еще много борьбы.

Я расстроен. Не только из-за красной карточки, но и из-за обстоятельств. Сейчас мы не можем позволить себе играть вдесятером в таком матче. Мы играем в плей-офф Лиги чемпионов, у нас много травмированных игроков, и закончить матч вдесятером — значительно усложнить ситуацию«, — цитирует Поконьоли L'Équipe.