«Милан» примет «Комо» в матче 24-го тура Серии А, который состоится 18 февраля на «Сан-Сиро» в Милане. Начало игры в 22:45 мск.

«Милан» набрал хорошую форму. «Россонери» не проигрывают с 18 декабря. Они победили в 4 из 5 матчей Серии А. Последние результаты команды в турнире — 2:1 с «Пизой» и 3:0 с «Болоньей». Несмотря на успехи, клуб сильно отстает от «Интера» в борьбе за лидерство. Отрыв составляет 8 очков.

«Комо» терял очки в последних турах, из-за чего оказался за пределами еврокубковой зоны. Коллектив Сеска Фабрегаса сыграл нулевую с «Аталантой» и проиграл 1:2 «Фиорентине». При этом успешное выступление сегодня гарантирует команде возвращение на 6-е место.

«Милан» выиграл в первом круге 3:1. В целом хозяева победили во всех пяти очных встречах в Серии А.

Прогнозы и ставки

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.91.

Коэффициенты букмекеров: 2.45 на победу «Милана», 3.20 на ничью, 3.20 на победу на победу «Комо».

Прогноз ИИ: будет ничья со счетом 1:1.

Трансляция матча

