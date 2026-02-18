Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о положении вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Матвей Сафонов globallookpress.com

«Сафонова брали вторым номером "ПСЖ", а сейчас он основной вратарь. Время покажет, сможет ли он закрепиться. Вратарская доля очень сложная: сделал ошибку — на тебя все косо смотрят. Мы будем ему желать, чтобы он играл в основе и приносил пользу. Хоть команда и пропускает, но с ним забирает победу — вера в Сафонова оправдана«, — цитирует Канчельскиса "Чемпионат".

Россиянин принял участие в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов против «Монако» (3:2), где пропустил два мяча.