Нападающий турецкого «Галатасарая» Барыш Алпер Йылмаз выразил уверенность в важности предстоящего стыкового матча Лиги чемпионов УЕФА против «Ювентуса».

Барыш Алпер Йылмаз globallookpress.com

«Этот матч имеет огромное значение для нашей страны и клуба. Мы полностью готовы к игре. Если мы выполним тренерский план, болельщики получат незабываемое зрелище. Наша задача — уйти с поля победителями. Мы постараемся избежать ошибок и добиться успеха. У игроков будет отличная возможность проявить себя. Я надеюсь, что смогу показать хорошую игру», — сказал Йылмаз на официальном сайте УЕФА.

Игра пройдёт сегодня, 17 февраля, на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. Ответный матч состоится 25 февраля в Турине.