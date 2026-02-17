Нападающий турецкого «Галатасарая» Барыш Алпер Йылмаз выразил уверенность в важности предстоящего стыкового матча Лиги чемпионов УЕФА против «Ювентуса».

Барыш Алпер Йылмаз
Барыш Алпер Йылмаз globallookpress.com

«Этот матч имеет огромное значение для нашей страны и клуба.  Мы полностью готовы к игре.  Если мы выполним тренерский план, болельщики получат незабываемое зрелище.  Наша задача — уйти с поля победителями.  Мы постараемся избежать ошибок и добиться успеха.  У игроков будет отличная возможность проявить себя.  Я надеюсь, что смогу показать хорошую игру», — сказал Йылмаз на официальном сайте УЕФА.

Игра пройдёт сегодня, 17 февраля, на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле.  Ответный матч состоится 25 февраля в Турине.